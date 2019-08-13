«Терминаторы» и «Ночные охотники»: кадры вылета боевых вертолетов ЮВО на масштабные учения

Вертолеты соединения армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ростовской области, выполнили перебазирование на оперативные аэродромы в Северную Осетию для участия в масштабном двустороннем учении с группировками авиации и ПВО ЮВО.

Экипажи вертолетов Ми-8 АМТШ «Терминатор» и Ми-28Н «Ночной охотник» подготовили боевые машины к вылету и осуществили подвеску ракетно-пушечного вооружения. В это время дежурное звено Ми-28Н обеспечило прикрытие авиабазы с воздуха.

Затем экипажи отработали задачи вывода аэродрома базирования из-под удара авиации условного противника с выполнением нормативов по отражению ракетных ударов и перелетом на оперативные аэродромы.

В двустороннем учении, которое длится до 16 августа, задействованы оперативные группы управлений, служб и отделов военного округа, объединений и соединений ЮВО, а также соединения и воинские части ПВО общевойсковых армий, береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии, морской авиации Черноморского флота, а также подразделения радиоэлектронной борьбы, связи и материального обеспечения.

В составе обеих группировок авиации и ПВО задействовано более двух тысяч военнослужащих, порядка 2,5 тысяч единиц военной и специальной техники, в том числе - более 100 самолетов и вертолетов.