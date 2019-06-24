Поднятые по тревоге войска ЦВО совершают марши: видео

Войска Центрального военного округа, которые подняли по тревоге для проверки боеготовности, совершают марши в районы сосредоточения на штатной технике. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

В Хакасии и Поволжье расчеты зенитных ракетных систем С-300 и С-400 соединений противовоздушной обороны выдвинулись в позиционные районы. Они будут отрабатывать задачи по прикрытию важных государственных объектов от средств воздушного нападения.

Ракетная бригада с комплексами «Инкандер-М» перебазировалась в Свердловской области. Военные приступили к инженерному оборудованию и маскировке огневых позиций, а также организовали систему обеспечения. Расчеты комплексов будут выполнять групповые и одиночные ракетные удары по имитирующим командные пункты, аэродромы целям.

В рамках проверки боеготовности военнослужащие миротворческой бригады на полигоне под Самарой выполнят учебно-боевые задачи по поддержанию мира в зоне условного конфликта. Кроме того, они создадут буферные зоны между противоборствующими сторонами.

В проверке принимают участие органы военного управления Центрального военного округа, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации.

Учения проводят с целью оценить способности ВС РФ обеспечить безопасность в Центрально-Азиатском регионе, а также подготовиться к стратегическим командно-штабным учениям «Центр-2019».

Контрольные мероприятия проведут с 24 по 28 июня. Учения пройдут на территории более 35 полигонов.