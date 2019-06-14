«Ярсы» выходят на позиции: кадры учений РВСН на Урале
Ракетные полки подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» совершили марш, заняли полевые позиции и приступили к несению боевого дежурства в рамках учений в Свердловской области.
«В ходе занятий стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения марша, инженерного оборудования позиций, организации маскировки и боевого охранения», - рассказали в Министерстве обороны России.
Особое внимание в ходе тактического учения уделяется вопросам противодействия воздушному и наземному противнику, отражения нападений диверсионно-разведывательных групп, для маскировки полевого района ракетного полка стратегические ракетчики использовали авторазливочную станцию АРС-14КМ.
На вооружении Тагильского ракетного соединения находится подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».