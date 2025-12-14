Минобороны России опубликовало видео, на котором запечатлены боевые действия в ходе освобождения Песчаного в Днепропетровской области. В описании к кадрам сказано, что штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» форсировали водную преграду и в результате боев установили полный контроль над укрепленным районом Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта.

В ходе боестолкновений, как утверждается, были уничтожены семь единиц техники противника и более 20 тяжелых гексакоптеров типа «Баба-яга». Занятие Песчаного позволило расширить зону контроля на западном берегу реки и, по оценке командования, создало условия для дальнейшего наступления на этом направлении.

В свежей сводке Минобороны сообщалось об установлении контроля над этим населенным пунктом. В той же сводке ведомство заявило, что за сутки были нанесены удары авиацией, артиллерией и беспилотниками по объектам транспортной инфраструктуры, связанной с поставками западного вооружения, а также по складам и пунктам дислокации ВСУ. Кроме того, средства ПВО, согласно этим данным, сбили 545 беспилотников, 17 реактивных снарядов HIMARS и одну ракету «Гром-2».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.