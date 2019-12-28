Как в реальном вертолете: Минобороны получит первую партию новых авиационных тренажеров

В следующем году Минобороны получит первую партию новых тренажеров, которые имитируют настоящий вертолет. Теперь с турбулентностью, порывистым ветром, отказом техники и другими сложностями полета военные летчики будут справляться и на земле.

Реалистичность виртуального полета достигается за счет изображения на больших сферических экранах, шума двигателя, контроля поражения целей.

На авиационных тренажерах можно полетать за штурвалом модернизированного вертолета корабельного базирования Ка-27-М в условиях «турбулентности» или совершить посадку на палубу в море при порывистом ветре и сильном волнении, но уже в кабине другого вертолета.

«Летчик должен понимать возможности вертолета - сможет он сесть или нет, когда будет летать, на реальный корабль. Тренажер для того, чтобы принимать грамотные решения», - считает начальник летно-испытательного комплекса АО ЦНТУ «Динамика» Александр Шишов.

По оценкам специалистов, тренажеры воспроизводят условия реального полета приблизительно на 93%. Такая цифра была достигнута благодаря многолетним исследовательским работам десятков специалистов в разных областях: от программирования до создания высокоточных механических систем.

«Те достижения, которые у нас есть - это не только заслуга профессионального коллектива, но и совместная работа ВКС, департамента обеспечения Гособоронзаказа, ГЛИЦ имени Чкалова. В результате большой совместной работы мы получили целую серию технических средств обучения, разноплановых, соответствующих самым жестким мировым стандартам», - рассказывает генеральный директор АО ЦНТУ «Динамика» Олег Максенков.

Авиационные симуляторы нового поколения успешно прошли государственные испытания и с начала 2020 года их начнут поставлять в Министерство обороны.