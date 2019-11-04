На кораблях ЧФ РФ подняли праздничные флаги в честь Дня народного единства

В Севастополе военнослужащие Черноморского флота приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню народного единства.

На кораблях флота был проведен торжественный подъем стягов. Вместе с Андреевскими флагами были подняты и праздничные флаги расцвечивания, сообщили в Отделе информационного обеспечения ЧФ РФ.

Также командование флота и представители органов местного самоуправления в сопровождении роты почетного караула и военного оркестра Черноморского флота провели торжественное возложение венков и цветов к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.

Сегодня в течение всего дня на сцене, установленной на площади адмирала Нахимова, будут выступать творческие коллективы Черноморского флота и Севастополя.

Завершатся праздничные мероприятия артиллерийским салютом над акваторией Севастопольской бухты.