В Москве прошла церемония вручения наградных документов семьям погибших фронтовиков

В Москве семьям погибших фронтовиков вручили наградные документы. Церемония прошла 23 октября в Музее Победы. Мероприятие было посвящено празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Документы, свидетельствующие об отваге и доблести предков, получили четыре семьи.

Впервые в истории военного комиссариата Москвы было вручено удостоверение к высшей награде Советского Союза – медали «Золотая Звезда» Героя Советского Союза. Его передадут дочери майора, командира 922-го стрелкового полка Западного фронта Дмитрия Игнатьевича Кузнецова Алле Дмитриевне. Ее отец погиб в 1941 году в ходе Смоленского сражения, руководя действиями вверенного ему полка. Награжден посмертно и увековечен в Зале Славы Музея Победы.

Сын участника Великой Отечественной войны Алексей Матвеевполучит удостоверение на орденКрасной Звезды своего отца Ильи Константиновича. Он погибв 1943 году в бою в Курской области, уничтожив при этом свыше десяти фашистских захватчиков. Татьяне Полуяновой, сестре участника Великой Отечественной войны, вручили удостоверение к ордену Отечественной войны I степени на Арнаутовского Ивана Степановича, погибшего в ожесточенном бою на подступах к колхозу «Большевик» Балаклавского района Крымской АССР. Лидии Аванесовой передали удостоверение к ордену Красной Звезды на Ивана Шерстюка, посмертно награжденного за мужество и стойкость, проявленные в боях с немецкими захватчиками в Калининградской области.

В торжественной церемонии приняли участие военный комиссар Москвы генерал-майор Виктор Щепилов, командующий Западного военного округа Герой РФ генерал-полковник Александр Журавлев и врио председателя Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Ирина Муравьева.