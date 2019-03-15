Российские саперы завершили выполнение задач в Лаосе

В населенном пункте Лак Сао в Лаосе прошла церемония закрытия выполнения задач российскими военнослужащими Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации. В знак благодарности Глава оборонного ведомства страны генерал армии Тянсамон Тяннялат наградил военнослужащих медалями «Дружба». Представители российского Министерства обороны также вручили ведомственные награды «За укрепление боевого содружества» саперам и всем, кто принимал участие в гуманитарном разминировании. Начальник группы Управления начальника инженерных войск ВС РФ полковник Сергей Абрамов подвел итоги операции.

«Наши саперы получили уникальный опыт разминирования в условиях тропического климата», - заявил он.

В мероприятии принял участие Министр обороны Лаосской Народной-Демократической Республики и руководство министерства Народной армии, представители российской военной делегации, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Лаосе и главы административных делений провинции Боликхамсай.

Завершилось церемония проведением подрывов, обнаруженных ВОП у подножия горы горного хребта в Лак Сао. Среди них было немало снарядов американского производства.

«Этот снаряд в очень хорошем состоянии, даже сохранилась желтая краска. Так называемый ананас. Яркая расцветка очень привлекает местных жителей особенно детей. И снаряд пытаются извлечь. Ну а последствия могут быть тяжелыми», - рассказал командир группы разминирования МПЦ ВС РФ, капитан Михаил Тараканов.

Российские военнослужащие с 2018 года очистили 104 гектара территории, при этом было обнаружено более 340 взрывоопасных предметов . Помимо этого российские саперы передали своим лаосским коллегам специализированную технику и средства индивидуальной защиты, а также обучили 19 военных.

Отряд разминирования Международного противоминного центра ВС РФ в количестве 36 человек был отправлен в Лаос по распоряжению Верховного главнокомандующего в октябре прошлого года.