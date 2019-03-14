Россия передала Лаосу новейшие средства поиска взрывчатых веществ

Российские военнослужащие передали специалистам инженерных войск Народной армии Лаоса новейшие средства поиска взрывоопасных предметов.

Представители Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации за время выполнения задач по гуманитарному разминированию в Лаосской Республике обучили для работы на российских средствах поиска 19 военнослужащих.

Специально для этого, в месте размещения отряда разминирования был открыт филиал центра, в котором оборудовали ученические классы для лаосских специалистов.

Под руководством российских экспертов противоминного центра они прошли теоретическую подготовку.

Практические занятия проводились вместе с российскими саперами.

С 1964-го по 1973-й год во время войны во Вьетнаме, Лаос бомбила авиация США. Всего на эту страну было сброшено порядка 3 миллионов тонн бомб. С тех пор прошло более 40 лет, но земля по-прежнему хранит в себе сотни тысяч взрывоопасных объектов. Российские саперы из Международного противоминного центра Министерства обороны отправились в Лаос, чтобы провести операцию по гуманитарному разминированию. Об их работе рассказал телеведущий Алексей Егоров в одном из недавних выпусков «Военной приемки». Программа доступна на сайте» «Звезды».