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В Минобороны рассекретили уникальные документы об истории Тверского СВУ

Алексей Савелов
06:20 19.12.2018
Сегодня Тверскому суворовскому военному училищу исполняется 75 лет.
В Минобороны рассекретили уникальные документы об истории Тверского СВУ
Фото: Минобороны РФ

На официальном сайте Минобороны России открыт историко-познавательный раздел, посвященный 75-летию Тверского суворовского военного училища

В специальном разделе на сайте военного ведомства представлены уникальные документы, рассказывающие о создании училища, его первых воспитанниках и знаменитых выпускниках

Открывает подборку архивных документов исторический формуляр Калининского суворовского училища, рассказывающий о первых, фронтовых, годах его существования. Из опубликованного документа можно узнать, что училищу одному из первых среди создаваемых тогда СВУ в декабре 1943 года было вручено Красное Знамя и Грамота Президиума Верховного Совета СССР.

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Формуляр раскрывает принципы комплектования училища постоянным и переменным составом, рассказывает о возрастном, национальном составе первого набора мальчишек, об их семейном положении и происхождении. К примеру, формуляр свидетельствует, что училище укомплектовывалось «детьми в возрасте от 8 до 13 лет, как правило, из числа детей воинов Красной Армии и партизан Отечественной войны, а также детей-сирот, родители которых погибли от рук немецких оккупантов, из областей, освобожденных от немецкой оккупации».

Кроме того, на страницах формуляра значится, что в апреле 1944 года училищем была получена телеграмма Главнокомандующего Союза ССР Маршала Советского Союза И.Сталина, приветствующая весь личный состав училища, собравшего более 24,5 тысяч рублей на постройку самолета «Юный Суворовец».

Любителям истории будут интересны подтвержденные опубликованным документом факты неоднократного посещения училища иностранными представителями – дипломатами Мексики, журналистами Англии, Америки, Франции – с целью ознакомления с жизнью суворовцев, их бытом и методами воспитания будущих защитников Родины.

Примечательно, что среди первого набора воспитанников Калининского СВУ были два внука легендарного красного командира Василия Чапаева и сын Героя Советского Союза Николая Гастелло.

Отдельная подборка документов рассказывает об участии суворовцев-калининцев в Параде Победы 1945 года на Красной Площади в Москве – именно воспитанники Калининского СВУ были единственными суворовцами, удостоенными чести участвовать в этом грандиозном историческом событии.

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По итогам Парада за хорошую организованность, слаженность и строевую выучку всему личному составу училища Приказом Верховного Главнокомандующего Генералиссимуса Советского Союза И.Сталина от 26 июня 1945 года объявлена благодарность.

Часть опубликованных исторических материалов посвящена одним из самых выдающихся выпускников Тверского (Калининского) СВУ, удостоенных высших государственных наград нашей страны.

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