В Минобороны РФ назвали бредом заявления США о гибели начальника ГРУ Сергуна

«Конспирологическим бредом» назвали в Минобороны России новые спекуляции со стороны Минюста США о якобы гибели в 2016 году Героя России генерал-полковника Игоря Сергуна в Ливане.

«Слухи, распространяемые с подачи Минюста США, о том, что скончавшийся 3 января 2016 года Герой России генерал-полковник Игорь Дмитриевич Сергун находился в Ливане, - конспирологический бред», - заявили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны отметили, что в январе 2016 года генерал Сергун находился в России.

О якобы кончине Игоря Сергуна на территории Ливана заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн на допросе в ФБР. Отчет с показаниями Флинна опубликовало Министерство юстиции США.

Первого декабря 2017 года Флинна обвинили в том, что он дал ФБР ложные показания о встречах с официальными лицами России. Ответственность за свои действия экс-чиновник взял на себя. Максимальный срок за такое преступление составляет до пяти лет, однако признание вины Флинном предполагает уменьшение срока тюремного заключения до шести месяцев.

Приговор Флинну будет вынесен 18 декабря 2018 года.