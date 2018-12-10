Дивизион ЗРС С-400 Балтфлота успешно отразил удар «противника» с воздуха

На Балтийском флоте с расчетами дивизиона зенитного ракетного комплекса С-400 соединения ПВО флота проведены учения по отражению удара условного противника с воздуха.

Дежурные расчеты обнаружили авиацию «противника», после чего дивизион ЗРС С-400 немедленно взял на сопровождение угрозу с воздуха и уничтожил цели в момент вхождения их в зону ответственности Балтфлота. Авиагруппа условного врага была представлена истребителями Су-27 и многоцелевыми вертолетами Ми-8.

Успешно выполнив задачи противовоздушного боя с участием авиатехники, условно нарушившей воздушное пространство, расчеты С-400 осуществили электронные пуски по другим мишеням, имитирующим низколетящие, высотные, маневренные, высокоскоростные и баллистические цели.