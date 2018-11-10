Военно-морское учение РФ и Японии началось в Аденском заливе

В Аденском заливе началось военно-морское учение с участием боевых кораблей Военно-Морского Флота (ВМФ) РФ и Военно-морских сил (ВМС) Японии. Об этом сообщил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.

Он отметил, что учение носит антипиратскую направленность. От России в нем принимает участие корабль «Североморск», от Японии - эскадренный миноносец «Икадзути».

Это первое подобное учения моряков Северного флота и ВМС Японии.

В ходе маневров будут отработаны полеты корабельных вертолетов с выполнением элемента «обмена палубами». Также будет отработано отражение нападения «противника» на конвоируемое судно.