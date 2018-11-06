Министерство обороны обеспечило жильем уже более полумиллиона военнослужащих

С 2012 года Министерство обороны выполнило социальные обязательства по жилью в отношении 559,7 тысячи военнослужащих, а с 2013 года активизирована работа по обеспечению военнослужащих жильем в рамках накопительно-ипотечной системы. Численность военнослужащих - участников этой программы с 2012 года возросла более чем в три раза и составила 243 тысячи человек.

С 2014 года был также осуществлен переход на выдачу военнослужащим субсидии на приобретение жилья в желаемом месте. При этом Министерству обороны РФ удалось сократить очередь на постоянное жилье более чем в 2,6 раза - с 82,4 тысячи до 33,6 тысячи военнослужащих.

На селекторном совещании 2 ноября генерал армии Сергей Шойгу указал, что с начала этого года реализовано 100% денежных средств, выделенных на жилищные субсидии военнослужащим. В результате только в этом году 5,5 тысячи семей получили постоянное жилье. Также полностью выполнен план по обеспечению военнослужащих служебным жильем. В 2018 году его получили 31 200 человек.

В части медицинского обеспечения главным результатом работы по сохранению здоровья личного состава в последние шесть лет стало значительное снижение уровня заболеваемости военнослужащих. С 2012 по 2018 год сформирована система санитарно-авиационной эвакуации с применением медицинских модулей. Введена практика телемедицинских консультаций. Восстановлена система медико-психологической реабилитации.

Открыта многопрофильная клиника при Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, которая принимает в год до 35 тысяч пациентов, оказывает амбулаторно-консультативную помощь 325 тысячам человек. Там же осуществляется более 20 тысяч оперативных вмешательств, их них 16 тысяч сложных и высокотехнологичных, а объем подготовки медицинских специалистов в ВМА теперь увеличился в восемь раз.