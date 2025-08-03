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ВС РФ поразили инфраструктуру военного аэродрома и позиции ЗРК ВСУ

Средства ПВО сбили два реактивных снаряда HIMARS и 274 беспилотника, добавили в Минобороны России.
2025-08-03 12:18:52
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Вооруженные силы России за минувшие сутки нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома и позициям зенитных ракетных комплексов ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Российские войска ударили по позициям противника оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. В МО РФ отметили, что также поражены места хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. ВС РФ нанесли удары по украинским боевикам в 139-ти районах.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 274 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - добавили в Минобороны России.

Ранее в российском оборонном ведомстве показали кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ в Днепропетровской области. ВС РФ ударили по позициям ВСУ артиллерией.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #ВСУ #СВО
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