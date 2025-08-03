На Южно-Донецком направлении специальной операции операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» уничтожили автомобили, задействованные для переброски украинских боевиков для усиления передовых позиций. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В ведомстве уточнили, что передвижение машин противника зафиксировали в районе населенного пункта Январское. Точным ударом по ним наши бойцы сорвали попытку националистов усилить свои огневые позиции.

Ранее в МО РФ рассказали, как расчеты «Градов» 25-й армии сорвали ротацию боевиков в ЛНР. Артиллеристы произвели полные залпы реактивными снарядами находящемуся на дальности более 10 километров противнику.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.