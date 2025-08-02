МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Белоусов отметил героизм бойцов ВДВ, закаленный в горячих точках

Российские воины-десантники высоко зарекомендовали себя во время вооруженных конфликтов в Афганистане и на Северном Кавказе, в Югославии и Сирии, а также на фронтах Великой Отечественной войны.
2025-08-02 11:12:22
© Фото: ТРК «Звезда»

В этот день 95 лет назад началась история Воздушно-десантных войск, которые возникли после успешно выполненного задания по десантированию отряда парашютистов Московского военного округа. Тогда бойцы приземлились в тыл «противника» и «нейтрализовали» его. С приветственным словом к действующим военнослужащим и ветеранам ВДВ обратился министр обороны России Андрей Белоусов.

По его словам, успешно выполнять поставленные задачи бойцам помогают высокий уровень подготовки и значительный боевой опыт, а также владение современными средствами вооруженной борьбы.

«Героизм "крылатой пехоты" закалялся в сражениях Великой Отечественной войны, в Афганистане, Югославии, на Северном Кавказе, в Сирии и во многих других горячих точках. И сегодня в ходе специальной военной операции личный состав ВДВ действует умело и решительно на ключевых участках и направлениях», - подчеркнул глава Минобороны РФ.

Вместе с тем, почти сотня десантников удостоены высокого звания Героя России, уточнил Андрей Белоусов. Они помогают решать наиболее сложные и важные задачи, будучи надежным резервом Верховного Главнокомандующего ВС РФ. Министр обороны пожелал военнослужащим ВДВ крепкого здоровья, благополучия, веры и удачи.

Немногим ранее глава оборонного ведомства вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач в зоне проведения спецоперации.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #День ВДВ #поздравление #ВДВ РФ #Андрей Белоусов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
2
Воентех
3
«Военная приемка» в Беларуси
4
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
5
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
6
Инженеры водной стихии
7
Рота БМПТ. Терминатор в бою
8
Патрон против дрона
9
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
10
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 