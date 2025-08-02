Белоусов отметил героизм бойцов ВДВ, закаленный в горячих точках

В этот день 95 лет назад началась история Воздушно-десантных войск, которые возникли после успешно выполненного задания по десантированию отряда парашютистов Московского военного округа. Тогда бойцы приземлились в тыл «противника» и «нейтрализовали» его. С приветственным словом к действующим военнослужащим и ветеранам ВДВ обратился министр обороны России Андрей Белоусов.

По его словам, успешно выполнять поставленные задачи бойцам помогают высокий уровень подготовки и значительный боевой опыт, а также владение современными средствами вооруженной борьбы.

«Героизм "крылатой пехоты" закалялся в сражениях Великой Отечественной войны, в Афганистане, Югославии, на Северном Кавказе, в Сирии и во многих других горячих точках. И сегодня в ходе специальной военной операции личный состав ВДВ действует умело и решительно на ключевых участках и направлениях», - подчеркнул глава Минобороны РФ.

Вместе с тем, почти сотня десантников удостоены высокого звания Героя России, уточнил Андрей Белоусов. Они помогают решать наиболее сложные и важные задачи, будучи надежным резервом Верховного Главнокомандующего ВС РФ. Министр обороны пожелал военнослужащим ВДВ крепкого здоровья, благополучия, веры и удачи.

Немногим ранее глава оборонного ведомства вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач в зоне проведения спецоперации.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.