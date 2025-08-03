Артисты ЦВО исполнили хиты и сыграли на балалайке для бойцов в зоне СВО

Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) провели концерт для военнослужащих артиллерийского полка группировки войск «Центр». Они выступили в тыловом районе спецоперации, кадры концерта опубликовало Минобороны РФ.

Коллектив исполнил для слушателей известные хиты, в том числе песни Юлии Чичериной. Их спела солистка ансамбля Елена Лупушор. Также артисты сыграли на музыкальных инструментах - балалайке и кахоне.

Артиллеристы поблагодарили участников за выступление долгими аплодисментами. Благодаря концерту, как рассказали сами бойцы, они отвлеклись от фронтовых будней и зарядились положительными эмоциями.

Ранее военный ансамбль сыграл для мотострелков в зоне СВО. Музыканты исполнили для военнослужащих композиции на балалайке, скрипке и кахоне, а также спели для них.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.