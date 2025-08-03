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Артисты ЦВО исполнили хиты и сыграли на балалайке для бойцов в зоне СВО

На концерте прозвучали в том числе песни Юлии Чичериной в исполнении солистки ансамбля.
2025-08-03 06:50:25
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) провели концерт для военнослужащих артиллерийского полка группировки войск «Центр». Они выступили в тыловом районе спецоперации, кадры концерта опубликовало Минобороны РФ.

Коллектив исполнил для слушателей известные хиты, в том числе песни Юлии Чичериной. Их спела солистка ансамбля Елена Лупушор. Также артисты сыграли на музыкальных инструментах - балалайке и кахоне.

Артиллеристы поблагодарили участников за выступление долгими аплодисментами. Благодаря концерту, как рассказали сами бойцы, они отвлеклись от фронтовых будней и зарядились положительными эмоциями.

Ранее военный ансамбль сыграл для мотострелков в зоне СВО. Музыканты исполнили для военнослужащих композиции на балалайке, скрипке и кахоне, а также спели для них.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #концерт #Ансамбль песни и пляски ЦВО #артисты ЦВО
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