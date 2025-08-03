Под Запорожьем новороссийские десантники за неделю сбили более 20 дронов ВСУ

Новороссийские десантники за неделю уничтожили более 20 вражеских дронов в нескольких километрах от Запорожья. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Украинские боевики в основном использую тяжелые гексакоптеры «Баба Яга», которые, двигаясь на малых высотах, становятся легкой мишенью для российских военнослужащих.

Вражеские беспилотники пытаются осуществлять разведку и сброс боеприпасов на позиции ВС РФ. Однако десантники научились бороться с ними как с помощью комплексов ПВО «Стрела-10» или «Верба», так и обычного стрелкового оружия.

«На меня выходит командир и говорит, что в нашем районе замечена «Баба Яга». Я иду к стрелковому оружию и даю две очереди. Смотрю - она уже в штопор пошла», - рассказал стрелок-оператор с позывным Поэт.

Он добавил, что «Баба Яга» может нанести большой урон, однако часто вражеские дроны так и не долетают до наших позиций.

Ранее сообщалось о том, что российские бойцы создали лабораторию по производству дронов для доставки еды.

Материалы подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.