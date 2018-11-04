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Небесные пируэты: «Стрижи» показали высший пилотаж над Краснодаром

Вадим Синицын
06:00 04.11.2018
Свои впечатляющие номера пилоты исполняли прямо над учебным аэродромом Краснодарского летного училища в честь 80-летнего юбилея вуза.

Краснодарское летное училище в этом году торжественно отмечает 80-летие основания учебного заведения. В честь этой даты в город прилетела знаменитая пилотажная группа «Стрижи».

Летчики-асы на самолетах МиГ-29 показали краснодарцам авиационное шоу. Свои впечатляющие номера пилоты исполняли прямо над учебным аэродромом летного училища. Посмотреть на выступление «Стрижей» пришли несколько тысяч человек.

За полетами пришли наблюдать и курсантки летного училища. По решению министра обороны России Сергея Шойгу в последние два года в училище набирают девушек. Уже скоро состоится первый в истории учебного заведения женский выпуск.

В честь праздника на аэродроме также развернут мобильный «призывной пункт», где все желающие могут написать заявление на службу. Кроме того, организована выставка техники, на которой гости праздника смогут узнать историю войск Южного федерального округа.

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