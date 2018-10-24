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В Минобороны России рассказали, кому предоставят отсрочку от армии

Алексей Савелов
06:44 24.10.2018
Начальник ГОМУ ГШ ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский разъяснил, кто сможет получить временное освобождение от службы в армии.
В Минобороны России рассказали, кому предоставят отсрочку от армии
Фото: Александр Кряжев РИА Новости

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального Штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский прокомментировал, кто может получить временное освобождение от службы в армии.

По его словам, временную отсрочку от службы в Вооруженных Силах смогут получить ученики и студенты общеобразовательных учреждений, имеющих госаккредитацию: школы. ссузы и вузы.

При этом, как отметил Бурдинский, если вдруг студента отчисляют, то он это право теряет.

«Нас (военные комиссариаты) все учебные заведения сразу же информируют об этом. Военный комиссариат тут же приглашает таких представителей на призывную комиссию для принятия решения», - сказал он.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о жаловании солдат-срочников «особых категорий».

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