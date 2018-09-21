Полоса препятствий для женщин: кадры уникальных курсов общевойсковой подготовки ЧФ
На Черноморском флоте прошли курсы общевойсковой подготовки, в которых принимали участие только женщины.
Военнослужащие прошли полосу препятствий, отработали сборку и разборку автомата, а также эвакуацию раненых с поля боя. За выполнением всех заданий следили опытные инструкторы.
Общевойсковая подготовка для женщин рассчитана на месяц. После этого они вернутся к местам прохождения службы.
Эти курсы «продвинутого бойца» на Черноморском флоте являются единственным в Южном военном округе.