Полоса препятствий для женщин: кадры уникальных курсов общевойсковой подготовки ЧФ

Военнослужащие прошли полосу препятствий, отработали сборку и разборку автомата, а также эвакуацию раненых с поля боя. За выполнением всех заданий следили опытные инструкторы.

Общевойсковая подготовка для женщин рассчитана на месяц. После этого они вернутся к местам прохождения службы.

Эти курсы «продвинутого бойца» на Черноморском флоте являются единственным в Южном военном округе.