В Минобороны РФ назвали дилетантскими мнения о несрабатывании системы «свой-чужой» ПВО Сирии

Все рассуждения псевдоэкспертов, касающиеся причин гибели самолета Ил-20 якобы из-за несрабатывания системы «свой-чужой» - попросту дилетантские фантазии, заявил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Система государственного опознавания«свой-чужой» является строго индивидуальной у каждого государства, и даже на экспортируемые из России в рамках ВТС образцы вооружения и военной техники никогда не устанавливается. Все это в полной мере относится и к поставленным в Сирийскую Арабскую Республику отечественным системам ПВО», - сообщил Конашенков.

Он подчеркнул, что используемая в Российской Федерации система государственного опознавания «свой-чужой» объединяет летательные аппараты и системы противовоздушной обороны только российской принадлежности.

«Никаких прецедентов передачи такой системы вместе с российскими идентификационными кодами другому государству никогда не было и в принципе не может быть», - подчеркнул официальный представитель Минобороны России.

Российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 был сбит 17 сентября около 22:00 по московскому времени над средиземным морем ракетой комплекса С-200 сирийской ПВО, который отвечал на авиаудар израильских ВВС.

В российском военном ведомстве заявили, что израильские летчики прикрывались российским самолетом, полагая, что ПВО Сирии из-за его близости не проведет пуск ракет. При этом в Минобороны РФ подчеркнули, что Израиль предупредил об авиаударе менее чем за минуту до его начала, что не дало возможности российскому самолету уйти из опасной зоны.

На борту Ил-20 находились пятнадцать российских военнослужащих, все они погибли.