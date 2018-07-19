Большой десант: как морпехи Тихоокеанского флота готовятся к Дню ВМФ

Подразделения приморского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота провели репетицию высадки на берег с борта десантного корабля на бронетехнике.

Покинув твиндек - отсек для боевой техники большого десантного корабля - бронетранспортеры БТР-82А буквально ныряют в воду, но через мгновение начинают движение вперед. Мощные водометы толкают многотонную машину с экипажем внутри в сторону берега. И сейчас главное - держать строй.

«Самое сложное - это выход с корабля, смотреть в триплекс. Потому что обзор маленький, и водителю нужно увидеть впереди идущую машину, поймать какой-то ориентир», - рассказал «Звезде» механик-водитель одного из бронетранспортеров Сергей Водов.

БТР-82А поступили на вооружение морских пехотинцев ТОФ в этом году. И они впервые примут участие в торжествах по случаю Дня Военно-Морского Флота России во Владивостоке.