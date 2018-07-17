Летчики военно-морской авиации уничтожили над Тихим океаном условного противника

Высотные истребители Тихоокеанского флота уничтожили условного противника при попытке пересечь границу воздушного пространства России в стратосфере, на высоте 18 километров. В роли «нарушителя» выступил МиГ-31, на его перехват с базы ТОФ вылетели два экипажа истребителей. На высоте 18 километров и на скорости 2 200 километров в час по «нарушителю» был произведен электронный пуск ракет класса «воздух - воздух». Несмотря на маневрирование, цель была захвачена и уничтожена.

В этом учебном бою летчики Тихоокеанского флота продемонстрировали свой высокий профессионализм.