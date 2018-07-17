«Быстрый» и «Совершенный» ликвидировали подлодку «противника» в Японском море

Эскадренный миноносец «Быстрый» и корвет «Совершенный» Тихоокеанского флота провели учения по поиску и ликвидации субмарины условного противника в Японском море. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

«Эскадренный миноносец Тихоокеанского флота "Быстрый" и корвет "Совершенный" продолжили отработку элементов второй курсовой задачи. Эсминцу и корвету противодействовала одна из дизельных подводных лодок флота. Корабли успешно обнаружили субмарину, идентифицировали ее и условно применили против нее противолодочное оружие», - говорится в сообщении.

Кроме того, корвет «Совершенный» отработал ракетный удар по надводным кораблям условного противника с выполнением электронных пусков ракет и отразил удар средств воздушного нападения.

Также корабли провели тренировку по спасению людей, оказавшихся в воде.