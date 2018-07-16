Международный конкурс «Десантный взвод» соберет более 400 участников из десяти стран

Более 400 военнослужащих из десяти стран мира приедут в Псковскую область, чтобы принять участие в международном конкурсе десантных подразделений «Десантный взвод». Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель командующего Воздушно-десантными войсками РФ по миротворческим операциям и коллективным силам оперативного реагирования, главный судья соревнований генерал-лейтенант Александр Вязников.

«Заявились команды из Алжира, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Китая, Пакистана, Марокко, Судана, России и ЮАР. Они будут состоять в среднем из 42 человек вместе с главами делегаций, группами технической и тренерской поддержки», - пояснил Вязников.

Он также добавил, что представители Индии будут выступать на соревнованиях в качестве наблюдателей, а команда Китая прибудет на конкурс со своей техникой.

«Будет интересно посмотреть на состязание российских и китайских боевых машин (БМД-2, БМП-2, БТР-80, БТР-80-2А)», - сказал заместитель командующего Воздушно-десантными войсками.

По словам Вязникова, понаблюдать за международными соревнованиями десантников смогут все желающие абсолютно бесплатно.

«Вход свободный. Во взаимодействии с администрацией и губернатором мы постарались сделать площадки доступными, будет предусмотрена большая стоянка для автомобилей, подготовлены трибуны с навесом. Будут торговые точки, эстафеты и конкурсы для детей, юнармейцев, членов патриотических клубов», - отметил он.

Ранее сообщалось, что международный конкурс десантных подразделений «Десантный взвод» будет проходить в рамках Армейских международных игр с 28 июля по 11 августа. Основные этапы соревнований пройдут на полигонах Струги Красные и Завеличье в Псковской области.

Значительную часть сборной России составят военнослужащие 76-й дивизии, которая дислоцируется на территории региона.