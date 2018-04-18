Стало известно, какие объекты получит армия в 2018 году

При строительстве военной инфраструктуры в текущем году упор будет сделан на создание спецобъектов, обустройство мест для новейшей техники, в том числе для размещения сил и средств ядерного сдерживания, заявил Сергей Шойгу на едином дне военной приемки.

«С учетом параметров финансирования основной упор сделан на создание объектов специального назначения и инфраструктуры для поступающих в войска вооружения и военной техники. Приоритетным направлением остается обустройство мест размещения сил и средств РВСН», - сказал он.

По его словам, в соответствии с Переченем объектов капстроительства на 2018 год предусматривается ввести в эксплуатацию 3 573 здания и сооружения. И на эти цели выделено почти 114 миллиардов рублей.

«В интересах Космических войск, РВСН и 12-го Главного управления планируется ввести в строй более 770-ти зданий и сооружений», - добавил министр.

В рамках дальнейшего развития аэродромной сети предусматривается строительство 217 объектов.