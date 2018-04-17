Российские военные получили 1044 квартиры

В столичном жилом комплексе на Левобережной улице военные строители сдали очередные три корпуса общей емкостью в 1 044 квартиры.

Все квартиры в самом крупном микрорайоне Москвы - 23 высотных корпуса на 5 856 квартир - предназначены для постоянного проживания офицеров и членов их семей и передаются в собственность безвозмездно в рамках «Госпрограммы обеспечения жильем военнослужащих».

С учетом трех новых корпусов, которые полностью готовы к заселению, военные строители уже достроили на Левобережной улице 12 домов емкостью в 3 143 квартиры.

Руководством Минобороны России совместно с представителями Военно-строительного комплекса регулярно проводятся встречи с будущими жильцами непосредственно на строительных площадках микрорайона.

Всего за последние годы в разных микрорайонах столицы силами военных строителей уже введен в эксплуатацию 41 высотный корпус на 10 579 квартир.