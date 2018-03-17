С начала действия гуманитарных пауз в Восточной Гуте при содействии российского ЦПВС выведено более 17 тысяч человек

Важнейшими направлениями политического урегулирования в Сирийской Арабской Республике остаются примирение враждующих сторон и нормализация гуманитарной ситуации в стране с учетом резолюции 2401 Совета Безопасности ООН.

Обстановка в Сирии продолжает стабилизироваться, однако в ряде районов еще фиксируются отдельные нарушения режима прекращения боевых действий. Совместным Координационным центром в течение суток отмечены нарушения в провинциях Алеппо, Латакия и Дамаск.

Как рассказал начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко, на фоне процесса нормализации обстановки в зоне деэскалации «Восточная Гута» ряд радикальных группировок продолжают обстреливать жилые кварталы г. Дамаска и его пригородов. За прошедшие сутки минометному обстрелу был подвергнут столичный квартал Баб-Тума. Ранено три мирных жителя.

В Восточной Гуте продолжается гуманитарная операция.

С 9 до 14 часов под контролем Центра по примирению враждующих сторон введена в действие очередная – восемнадцатая – «гуманитарная пауза».

«По предоставленным гуманитарным коридорам из Восточной Гуты продолжает выходить мирное население. Этот процесс можно наблюдать в режиме реального времени благодаря трансляции с веб-камер и беспилотных летающих аппаратов, ведущейся на официальном сайте Минобороны России», - заявил Юрий Евтушенко.

По его словам, сегодня на севере анклава, через пункт пропуска Мухайям аль-Вафедин вышло 311 человек, из них 128 детей. Общее число вышедших с 28 февраля составило 1056 человек.

По открытому вчера второму гуманитарному коридору, проходящему через населенные пункты Хаммурия, Сакбаи Хаззэ (южнее г. Дума), за сутки выведено еще 5 023 человека.

Всего с начала действия «гуманитарных пауз» в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон выведено 17029 человек.

Сегодня, по словам руководителя ЦПВС, боевики предприняли попытку срыва выхода мирных жителей из н.п. Хаммурия. С оборудованных в глубине населенного пункта огневых позиций несколькими снайперами был открыт прицельный огонь по выходящему населению. Однако благодаря оперативно принятым мерам снайперы были нейтрализованы, а вывод мирных жителей возобновлен.

На телефон «горячей линии» продолжают поступать звонки мирных жителей Восточной Гуты.

Сегодня в российский Центр по примирению враждующих сторон обратились жители н.п. Арбил (2,5 км юго-западнее Думы), которые изъявили желание покинуть район, подконтрольный боевикам. Представители бандформирований пока этому препятствуют. С ними ведутся переговоры.

В целях создания условий для нормализации гуманитарной ситуации в Сирии российским Центром по примирению враждующих сторон ведется работа по оказанию нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворению первоочередных нужд граждан.

«Населенных пунктов Хмеймат-Эд-Даер провинции Алеппо и Хербет-Эль-Хамам провинции Хомс продовольственных наборов, предметов первой необходимости и свежего хлеба общим весом 2,9 тонны», - сообщил Евтушенко.

Оказана адресная помощь по доставке питьевой воды жителям населенного пункта Маррат провинции Дейр-эз-Зор.

Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 81 человеку, в том числе 34 детям.

Генерал-майор отметил, что благодаря восстановлению разрушенной социальной инфраструктуры и налаживанию мирной жизни в сирийских провинциях люди возвращаются к местам прежнего проживания.

Так, за сутки на восточный берег реки Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор вернулись 415 человек. Из зоны деэскалации «Идлиб» в провинцию Алеппо через гуманитарный коридор Тель-Султан – Абу-Эд-Духур вернулось 134 жителя с личным имуществом.