С начала действия «гуманитарных пауз» в Восточной Гуте выведено более 11 тысяч человек

Всего с начала действия «гуманитарных пауз» в Восточной Гуте выведено 11 640 человек. Соответствующее заявление сделали в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Представитель ЦПВС отметил, что за прошедшие сутки боевики три раза обстреляли жилые кварталы Дамаска и его пригородов. Есть разрушения, однако люди не пострадали.