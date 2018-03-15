С начала действия «гуманитарных пауз» в Восточной Гуте выведено более 11 тысяч человек
За прошедшие сутки боевики три раза обстреляли жилые кварталы Дамаска и его пригородов.
Фото: Samer Bouidani/dpa/Globallookpress
Всего с начала действия «гуманитарных пауз» в Восточной Гуте выведено 11 640 человек. Соответствующее заявление сделали в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС).
Представитель ЦПВС отметил, что за прошедшие сутки боевики три раза обстреляли жилые кварталы Дамаска и его пригородов. Есть разрушения, однако люди не пострадали.