Полмиллиона интернет-пользователей придумали названия новейшему российскому оружию

С момента начала голосования в нем приняли участие более полумиллиона интернет-пользователей, сообщает Минобороны РФ.

В течение первых суток специальный сервис на сайте ведомства принимал в среднем около 20 тысяч предложений в час.

Наиболее острая конкуренция развернулась за выбор названия боевого лазерного комплекса - «Офтальмолог», «Горыныч», «Зайчик», «Вий» и «Василиск».

Среди 50 названий крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергетической установкой лидирует «Пальмира».

Из представленных вариантов названий беспилотного подводного аппарата со значительным отрывом опережают конкурентов «Карась», «Кракен» и «Язь».

Голосование на сайте Минобороны России по выбору названий новейшим образцам российского стратегического вооружения, о которых в ходе ежегодного Послания Федеральному собранию РФ говорил президент Владимир Путин, продлится до 16 марта.