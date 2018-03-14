Восточную Гуту покинули более 300 человек за время работы гуманитарного коридора

С начала работы гуманитарного коридора в пригороде Дамаска - Восточной Гуте - район покинули более 300 человек, сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Владимир Золотухин.

«В связи с этим в населенных пунктах, подконтрольных боевикам, выросло число массовых митингов мирных жителей, желающих покинуть район», - сказал он.

По его словам, российский Центр по примирению продолжает вести переговоры с лидерами незаконных вооруженных формирований о выводе из района мирных жителей, а также боевиков с их семьями под гарантии безопасности.

Шестнадцатая гуманитарная пауза в Восточной Гуте началась 14 марта в 9:00 по местному времени.

Накануне из анклава смогли выйти нескольких групп мирных жителей - в общей сложности 147 человек.