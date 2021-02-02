Версия 2.0: мощность ракеты «Гермеса» увеличат в 2,5 раза

В холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») собираются создать ударный комплекс «Гермес 2.0». Основные отличия от «базовой версии» «Гермеса» - новая ракета, она будет мощнее и быстрее. Об этом рассказал РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.

«Планируется опытно-конструкторская работа, которая предусматривает повышение боевого могущества ракеты в два — два с половиной раза и увеличение скорости ее полета. Это будет версия комплекса "Гермес 2.0"», — отметил Оздоев.

В «Высокоточных комплексах» подчеркнули, что возможность таких модификаций закладывалась в «Гермес» изначально.

Из других достоинств комплекса, по словам Оздоева, стоит отметить автономность системы, работающей по принципу «выстрелил - забыл», и возможность устанавливать ее на любую технику - грузовики, бронемашины, корабли, ударные беспилотники.

Напомним, что характеристики базовой ракеты, которые предстоит улучшить - скорость до 1,3 километра в секунду и боевая часть массой в 28 килограммов.