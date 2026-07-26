Армия России атаковала предприятия ВПК Украины в Киеве

ВС РФ ударили по предприятиям ВПК Украины в Киеве. Об этом сообщает Минобороны России.

Удар наносился ночью. Российские военнослужащие применили высокоточное оружие наземного и воздушного базирования.

Отмечается, что на предприятии, по которому пришелся удар, производили, собирали и хранили беспилотники различного назначения. Там же делали комплектующие к вражеским БПЛА.

Кроме того, поражены объекты в порту Черноморск Одесской области. Он использовался в интересах противника для доставки, хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.

Накануне под удар ВС РФ попали порты в Николаеве, Одессе и Измаиле. По ним применили высокоточное оружие воздушного базирования и ударные дроны.

Материал подготовили Виктория Стравинская и Николай Баранов.