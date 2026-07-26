МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Армия России атаковала предприятия ВПК Украины в Киеве

По объектам применили высокоточное оружие наземного и воздушного базирования.
26-07-2026 08:17
© Фото: Telegram/ivan_fedorov_zp

ВС РФ ударили по предприятиям ВПК Украины в Киеве. Об этом сообщает Минобороны России.

Удар наносился ночью. Российские военнослужащие применили высокоточное оружие наземного и воздушного базирования.

Отмечается, что на предприятии, по которому пришелся удар, производили, собирали и хранили беспилотники различного назначения. Там же делали комплектующие к вражеским БПЛА.

Кроме того, поражены объекты в порту Черноморск Одесской области. Он использовался в интересах противника для доставки, хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.

Накануне под удар ВС РФ попали порты в Николаеве, Одессе и Измаиле. По ним применили высокоточное оружие воздушного базирования и ударные дроны.

Материал подготовили Виктория Стравинская и Николай Баранов.

#Армия России #ВС РФ #бпла #Украина #беспилотники #Киев #ВПК #удар #Порт #Одесская область #Черноморск #предприятия ВПК
1
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
2
«Войска БПС группировки «Север»
3
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
4
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
5
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
6
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
7
УБИМ. Три машины в одной броне
8
Наземные беспилотники инженерных войск
9
БПЛА для войск БПС
10
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 