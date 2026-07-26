Моисеев: ВМФ к концу года примет атомную подлодку «Пермь»

Более двадцати кораблей, в том числе атомная подводная лодка «Пермь», пополнят состав Военно-морского флота РФ к концу 2026 года. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев.

Адмирал флота уточнил, что АПЛ «Пермь» - первый атомный подводный крейсер, вооруженный гиперзвуковым комплексом «Циркон». Он станет пятой в линейке многоцелевых атомных подводных лодок проекта «Ясень-М».

Кроме того, планируется завершить ремонт с модернизацией атомного крейсера «Адмирал Нахимов». А также крейсерской подводной лодки «Леопард», сказал Моисеев.

Он подчеркнул, что в 2026 году в состав ВМФ принято 20 кораблей, судов и катеров. В том числе на Северный флот - морской тральщик проекта 12700 «Полярный», на Балтийский флот - малый ракетный корабль проекта 22800 «Буря». Моисеев добавил, что в этом году также завершен заводской ремонт стратегического крейсера «Карелия».

Ранее в эфире программы «Военная приемка» главнокомандующий Военно-морским флотом анонсировал появление первого в России безэкипажного корабля. По словам адмирала флота, его водоизмещение составит 500 тонн, что в три раза превышает массу противодиверсионного катера проекта «Грачонок».