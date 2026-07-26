В Петербурге в День ВМФ открыли бюст Нахимову и заложили капсулы времени

В День Военно-Морского Флота России в Санкт-Петербурге открыли бюст адмиралу Павлу Нахимову и заложили две капсулы с посланием потомкам, передает корреспондент Zvezdanews Павел Кутаренко.

Праздничное мероприятие прошло в сквере Главного Адмиралтейства под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала флота Александра Моисеева. В церемонии также принял участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«В День Военно-Морского Флота мы открываем бюст прославленному адмиралу Павлу Степановичу Нахимову, тем самым продолжая славную традицию создания Аллеи выдающихся флотоводцев Военно-морского Флота», - сказал Александр Моисеев.

В ходе торжественной церемонии открытия бюста адмиралу Нахимову военнослужащие роты почетного караула сняли мантию с памятника под звуки оркестра и аплодисменты ветеранов ВМФ, юнармейцев, нахимовцев, кадетов и гостей мероприятия. После этого передали капсулу памяти на хранение в Центральный военно-морской музей ВМФ в рамках акции «Послание Победителей». Ее вскроют в год празднования 100-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне - 9 мая 2045 года.

«Сегодня в год 85-летия начала самой страшной войны 20-века, помня и чтя подвиги наших дедов и прадедов, по поручению министра обороны Российской Федерации участвуем во всероссийской патриотической акции «Послание Победителей» и заложили в капсулу памяти послания ветеранов Великой Отечественной войны», - отметил в своем выступлении главком ВМФ.

В строках послания потомкам бережно собраны слова ветеранов Великой Отечественной войны: партизана-разведчика, воевавшего на территории Белоруссии, моряка-подводника Северного флота капитана 1-го ранга Михаила Мороза и дошедшего до стен поверженного Рейхстага мичмана Рэма Балакирева. В этом году обоим исполняется 99 лет.

Еще одну капсулу времени заложили в стену Главного Адмиралтейства. Ее откроют в год 100-летия Великой Победы на День Военно-Морского Флота. В ней находятся послания будущему поколению, написанные ветераном-надводником, ветераном-подводником, ветераном морской авиации и двумя юнармейцами.

Праздничное мероприятие завершилось церемонией награждения военнослужащих ВМФ. Им вручили государственные и ведомственные награды.

Также у Медного всадника состоялась торжественная церемония возложения цветов. В память о традициях российского флота вместе с главкомом ВМФ цветы возложили губернатор, а также врио начальника штаба Ленинградского военного округа Михаил Лысенко.

В День Военно-Морского Флота к военнослужащим обратился президент России Владимир Путин. Глава государства отметил заслуги всех, кто в разные годы и эпохи создавал славу российскому флоту - в ратных триумфах, каждодневным упорным трудом, блестящими научными достижениями.

Также министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военных с Днем ВМФ. Он отметил, что во время войн и вооруженных конфликтов военнослужащие всегда проявляли самоотверженность и героизм.