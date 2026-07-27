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Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России

Штатная численность ВС РФ составит 2 426 130 человек, в том числе 1 535 000 военнослужащих.
Тимур Шерзад 27-07-2026 17:53
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Путин установил новую штатную численность ВС России в связи с созданием военно-строительных подразделений. Президент подписал соответствующий указ.

Согласно тексту указа, теперь штатная численность составит 2 426 130 человек, включая 1 535 000 военнослужащих. 

Ранее глава государства увеличивал численность ВС РФ в прошлом месяце. Тогда она была определена как 2 399 130 единиц, включая 1 510 000 военнослужащих. 

Сегодня в ходе встречи с депутатами Госдумы Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия обязательно достигнет целей специальной военной операции и отстоит свой суверенитет. Президент подчеркнул, что это без всякого преувеличения один из решающих этапов в истории Отечества, когда на кону стоят судьба и будущее народа.

#армия #ВС РФ #военнослужащие #Владимир Путин #президент россии #Военно-строительные подразделения #Штатная численность ВС РФ
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