Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России

Путин установил новую штатную численность ВС России в связи с созданием военно-строительных подразделений. Президент подписал соответствующий указ.

Согласно тексту указа, теперь штатная численность составит 2 426 130 человек, включая 1 535 000 военнослужащих.

Ранее глава государства увеличивал численность ВС РФ в прошлом месяце. Тогда она была определена как 2 399 130 единиц, включая 1 510 000 военнослужащих.

Сегодня в ходе встречи с депутатами Госдумы Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия обязательно достигнет целей специальной военной операции и отстоит свой суверенитет. Президент подчеркнул, что это без всякого преувеличения один из решающих этапов в истории Отечества, когда на кону стоят судьба и будущее народа.