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Ивановские десантники сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

ВС РФ успешно сорвали плановую ротацию и подвоз материальных средств на позиции ВСУ, наглядно продемонстрировав высокую эффективность подразделений беспилотных систем.
26-07-2026 05:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты FPV-дронов ивановских десантников группировки войск «Днепр» сорвали ротацию и логистику ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Во время воздушной разведки десантники выявили движущуюся технику ВСУ. Видеокадры, снятые с камеры российского беспилотника, показали, как украинский пикап осуществляет подвоз личного состава, боеприпасов и материальных средств к лесопосадке.

Координаты местоположения оперативно передали командованию, после чего расчет получил приказ нанести огневое поражение. Объективный контроль фиксирует точное попадание по цели.

В результате совместной работы операторов БПЛА была уничтожена вражеская техника. Кроме того, удалось пресечь попытку усиления позиций ВСУ, что значительно снижает боевой потенциал противника и создает благоприятные условия для дальнейших действий штурмовых групп.

Военное ведомство ранее сообщило об уничтожении вражеских укрытий в зоне проведения специальной военной операции. Это сделали расчеты буксируемых гаубиц Д-30.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.

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