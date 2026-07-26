На страже дальневосточных рубежей: как Владивосток встретил День ВМФ

Одними из первых День ВМФ отмечают во Владивостоке. Торжественные мероприятия начались с подъема Андреевского флага возле штаба Тихоокеанского флота, что символизирует верность военно-морской службе, преемственность поколений и уважение к истории. На разных городских площадках запланированы концерты с участием творческих коллективов, в том числе ТОФ.

Владивосток встречает 330-ю годовщину Военно-Морского Флота России. Больше трех веков назад появились первые отечественные морские суда. А Тихоокеанский флот уже 295 лет стоит на страже дальневосточных рубежей России.

Для моряков-тихоокеанцев ВМФ – не просто служба, это дом и семья. Заместитель командующего Тихоокеанским флотом по военно-политической работе, контр-адмирал Дмитрий Артемов делится, что для него флот – это и есть вся жизнь.

«Во-первых, я родился в патриотическом сердце России – в Севастополе. Всю жизнь мечтал стать моряком, закончил Нахимовское училище, а дальше – офицерская дорога», - поделился своей историей Артемов.

Многие из моряков-тихоокеанцев продолжают дело отцов. Например, Богдан Остапюк из династии военных, но командир ракетно-артиллерийской боевой части корвета «Совершенного» – в ней первый моряк.

«Всю свою юность я провел в Калининграде, на Балтийском море. Наблюдал за кораблями Военно-морского флота. С родителями ездил на парад ВМФ. И решил связать свою жизнь с этим, поскольку поступил в Балтийское высшее военно-морское училище. После его окончания решил отправиться на Тихоокеанский флот», - рассказал командир ракетно-артиллерийской боевой части корвета «Совершенный» ТОФ Богдан Остапюк.

Праздник продолжается в Адмиральском сквере. Во Владивосток встретить день Военно-морского флота приезжают гости из других регионов России и даже из-за рубежа. Екатеринбуржец Андрей когда-то служил на Черноморском флоте. Теперь к морю приобщает и своего сына.

Выстраиваются огромные очереди из местных жителей и туристов за любимым праздничным угощением – наваристой флотской кашей от лучших коков Тихоокеанского флота. Секреты приготовления, как и военную тайну, они не раскрывают, но обещают – гречки с тушенкой и сладким чаем хватит на всех.

Сегодня Военно-морской флот России один из сильнейших в мировом рейтинге: 283 боевых корабля, среди которых основу боевого потенциала составляют стратегические и многоцелевые подводные лодки. Большая часть из них базируется на Тихоокеанском флоте.

С днем Военно-Морского флота военнослужащих поздравили президент России Владимир Путин и министр обороны Андрей Белоусов. Глава государства отметил, что к военным морякам у нас относятся по-особому - уважают и гордятся ими. Их служба - это не только решение боевых задач, но и умение справляться с силами самой природы.

Андрей Белоусов, в свою очередь, напомнил, что во время войн и вооруженных конфликтов военнослужащие всегда проявляли самоотверженность и героизм. Они надежно обеспечивали национальные интересы государства в удаленных районах Мирового океана.