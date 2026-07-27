МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Войска получили новую партию БМП-3

Объем поставки боевых машин пехоты вырос по сравнению с предыдущими месяцами.
27-07-2026 11:00
© Фото: Ростех © Видео: Ростех

Минобороны России получило новую партию боевых машин пехоты БМП-3. Об этом сообщает Ростех. 

Бронетехнику поставил холдинг «Высокоточные комплексы». Отмечено, что с начала специальной военной операции объемы продукции, отгружаемой предприятиями холдинга, увеличиваются ежегодно. В Ростехе отметили, что в случае с БМП-3 вновь произошел рост - в этой партии их больше, чем в предыдущие месяцы. При этом в целом этот показатель вырос втрое.

«С учетом фронтового опыта меняется и облик боевых машин. В этом году БМП-3 получили ряд новых важных усовершенствований - усилена защита днища от подрыва, а также броневая противоосколочная стойкость кормовой и передней частей», - отметил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев. 

Помимо этого, каждую единицу снабдили средствами дополнительной защиты, которая прикрыла корпус со всех проекций, включая верхнюю часть. Повышена и эффективность применения вооружения за счет установки специальных приборов и аппаратуры. Также отмечено, что все поставленные БМП-3 оснащены усовершенствованной системой РЭБ.

Ранее сообщалось, что экипажи российских боевых машин пехоты БМП-3М группировки войск «Днепр» в Запорожской области уничтожили склад боеприпасов ВСУ. Уточняется, что это произошло на Ореховском направлении. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #бронетехника #военная техника #Ростех #производство #бмп-3 #Промышленность #Высокоточные комплексы #поставки техники #ббм #Боевые бронированные машины
1
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
2
«Войска БПС группировки «Север»
3
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
4
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
5
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
6
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
7
УБИМ. Три машины в одной броне
8
Наземные беспилотники инженерных войск
9
БПЛА для войск БПС
10
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 