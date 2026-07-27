Войска получили новую партию БМП-3

Минобороны России получило новую партию боевых машин пехоты БМП-3. Об этом сообщает Ростех.

Бронетехнику поставил холдинг «Высокоточные комплексы». Отмечено, что с начала специальной военной операции объемы продукции, отгружаемой предприятиями холдинга, увеличиваются ежегодно. В Ростехе отметили, что в случае с БМП-3 вновь произошел рост - в этой партии их больше, чем в предыдущие месяцы. При этом в целом этот показатель вырос втрое.

«С учетом фронтового опыта меняется и облик боевых машин. В этом году БМП-3 получили ряд новых важных усовершенствований - усилена защита днища от подрыва, а также броневая противоосколочная стойкость кормовой и передней частей», - отметил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

Помимо этого, каждую единицу снабдили средствами дополнительной защиты, которая прикрыла корпус со всех проекций, включая верхнюю часть. Повышена и эффективность применения вооружения за счет установки специальных приборов и аппаратуры. Также отмечено, что все поставленные БМП-3 оснащены усовершенствованной системой РЭБ.

Ранее сообщалось, что экипажи российских боевых машин пехоты БМП-3М группировки войск «Днепр» в Запорожской области уничтожили склад боеприпасов ВСУ. Уточняется, что это произошло на Ореховском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.