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Путин вручил госнаграды в День Военно-Морского Флота

Военнослужащие поблагодарили Верховного главнокомандующего за непрерывное внимание к развитию ВМФ.
Сергей Дьячкин 26-07-2026 16:37
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин вручил госнаграды военнослужащим ВМФ в здании Главного Адмиралтейства в День Военно-Морского Флота. Об этом сообщает пресс-служба российского лидера.

«Все задачи, поставленные перед военными моряками, будут выполнены», - заверил президента один из награжденных военнослужащих, капитан 1-го ранга Алексей Ульяненко.

Ульяненко получил из рук президента орден «За морские заслуги». В июле 2026 года отряд кораблей Тихоокеанского флота под его командованием в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и корвета «Резкий» принимал участие в российско-китайских военно-морских учениях «Морское взаимодействие-2026».

Военные моряки поблагодарили Верховного главнокомандующего за непрерывное внимание к развитию флота. Они подчеркнули, что ВМФ на сегодняшний день - самый технологичный вид вооруженных сил. Российский лидер, в свою очередь, поздравил награжденных с праздником. Путин добавил, что Россия может гордиться такими воинами, как они.

Президент также заявил, что Военно-морской флот России играет важнейшую роль в решении задач специальной военной операции. Об этом он сказал в ходе получения докладов от командующих флотами. По словам Путина, морпехи идут вперед, сражаются доблестно, умело и бесстрашно. А корабельные комплексы, как подчеркнул глава государства, наносят разящие удары по противнику высокоточным оружием. Российский лидер передал поздравления с днем ВМФ бойцам и командирам, которые сейчас находятся на боевых рубежах. Путин поблагодарил их за службу. 

Президент России в День ВМФ прибыл в Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге. На территории его встретила рота Почетного караула. Глава государства кратко пообщался с главнокомандующим ВМФ адмиралом флота Александром Моисеевым. Президента также встречали министр обороны Андрей Белоусов и председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Путин сперва заслушал доклад Моисеева, а затем пообщался с ним по пути к месту торжественной встречи.

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