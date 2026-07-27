Российские войска поразили резервуары с ГСМ в Запорожье

Российские военнослужащие нанесли удар по объектам в городе Запорожье. Об этом сообщил источник Zvezdanews.

Уточняется, что целью удара стали резервуары с горюче-смазочными материалами. Они находились на территории предприятия «Запорожский масложиркомбинат». Источник поделился координатами - 47.823960, 35.212711.

Результат удара - успешное поражение цели. Резервуары охватил огонь, разгорелся масштабный пожар с объемным горением. В воздух поднялся густой черный дым.

Ранее сообщалось, что ВКС России разнесли автомобильный мост через реку Локня в Сумской области. Его активно использовали украинские боевики, и разрушение моста усложнило логистику подразделений ВСУ. Отмечено, что объект находился в районе населенного пункта Уланово.