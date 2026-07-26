На Балтийском флоте прошли праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ

В Балтийске, на главной базе Балтийского флота, прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Военно-Морского Флота России. Праздник начался с подъема Андреевских флагов и флагов расцвечивания на боевых кораблях и судах обеспечения. На палубах состоялись торжественные построения экипажей, военнослужащим были объявлены приказы о поощрении.

В Свято-Георгиевском морском соборе прошел праздничный молебен. В нем приняли участие командующий Балтийским флотом адмирал Сергей Липилин, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, представители командования и военнослужащие флота.

После богослужения участники церемонии возложили венки и цветы к памятнику Петру I - основателю российского флота. Затем адмирал Липилин на катере «Георгий Потехин» обошел корабли, стоящие в Военной гавани, и поздравил моряков с профессиональным праздником.

Выступая перед личным составом, командующий Балтийским флотом отметил, что современные военные моряки достойно выполняют поставленные задачи, обеспечивают безопасность страны и гражданского судоходства, а также несут службу как у российских берегов, так и в удаленных районах Мирового океана. Он подчеркнул, что Балтийский флот продолжает пополняться новыми кораблями и судами обеспечения, развивается морская авиация и укрепляются береговые войска.

Одним из главных событий дня стало присвоение противодиверсионному катеру «П-389» имени Героя России Владислава Бочарова. Кроме того, в соединении морской пехоты открыли бюст Героя Российской Федерации, гвардии капитана Владимира Носова, погибшего при выполнении боевой задачи.

Завершились праздничные мероприятия концертом на площади Балтийской Славы. Перед жителями и гостями города выступили сводный оркестр Балтийского флота, ансамбль песни и пляски, а также творческие коллективы Калининградской области.

Ранее главнокомандующий Военно-морского флота России Александр Моисеев заявил, что в 2026 году в состав ВМФ принято 20 кораблей, судов и катеров. В том числе на Северный флот - морской тральщик проекта 12700 «Полярный», на Балтийский флот - малый ракетный корабль проекта 22800 «Буря».