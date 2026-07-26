Путин прибыл в Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин в День ВМФ прибыл в Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге. На территории его встретила рота Почетного караула в белоснежных кителях. Моряки выстроились у центрального корпуса здания.

Президент кратко пообщался с главнокомандующим ВМФ адмиралом флота Александром Моисеевым. Президент прибыл на территорию Адмиралтейства на автомобиле. Его встретили Моисеев, глава Минобороны Андрей Белоусов и председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Путин сперва заслушал доклад Моисеева, а затем пообщался с ним по пути к месту торжественной встречи.

Ранее российский лидер обратился к военным морякам и гражданам страны по случаю празднования Дня Военно-Морского Флота. Глава государства отметил, что служба военных моряков - это не только решение боевых задач, но и умение справляться с силами самой природы. По словам Путина, такое сочетание определило во многом уникальный характер флотских. В нем объединились верность долгу, братская сплоченность, отвага и беззаветная преданность Отечеству.

Также министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военных с Днем ВМФ. Он отметил, что во время войн и вооруженных конфликтов военные моряки всегда проявляли самоотверженность и героизм. Кроме того, они надежно обеспечивали национальные интересы государства в удаленных районах Мирового океана. Глава Минобороны выразил уверенность, что личный состав с честью продолжит выполнять свой воинский долг и будет способствовать укреплению обороноспособности страны.

Сегодня в Петербурге открыли бюст адмиралу Павлу Нахимову и заложили две капсулы с посланием потомкам. Праздничное мероприятие прошло в сквере Главного Адмиралтейства под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала флота Александра Моисеева. В церемонии также принял участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В ходе торжественной церемонии открытия бюста военнослужащие роты почетного караула сняли мантию с памятника под звуки оркестра и аплодисменты ветеранов ВМФ, юнармейцев, нахимовцев, кадетов и гостей мероприятия. После этого передали капсулу памяти на хранение в Центральный военно-морской музей ВМФ в рамках акции «Послание Победителей».