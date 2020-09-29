Тяжелый вертолет Ми-26 могут модернизировать для Арктики

Тяжелый многоцелевой транспортный вертолет Ми-26 сможет работать в условиях экстремально низких температур, в частности, в арктической зоне, если провести необходимую модернизацию. Об этом сообщил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех) Андрей Богинский.

«Ми-26 и сегодня может летать при низких температурах, но чтобы он был более приспособлен для арктических условий, его можно доработать. У нас сегодня есть понимание, что надо модернизировать в вертолете, чтобы его эксплуатация в Арктике была более комфортной», - приводит ТАСС его слова.

Ми-26 является самым тяжелым транспортным вертолетом в мире. Он способен перевозить 20 тонн груза внутри кабины или на внешней подвеске, а взлетная масса машины достигает 56 тонн.

Разработка машины велась в ОКБ Миля в 1970-х годах, а первый полет машина совершила в 1977 году. Главная задача вертолета - перевозка грузов и личного состава. Кроме того, вертолет применяется и в гражданских целях, выполняя в том числе уникальные монтажные операции.