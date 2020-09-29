Названы сроки создания образца новейшего вертолета «Минога»

Опытный образец новейшего российского палубного вертолета «Минога» будет создан и поднимется в воздух примерно в течение пяти лет. Об этом заявил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

«За пять лет мы сможем создать первый летный образец, который будет готов совершить первое "висение". Я бы аккуратно сказал, что опытный образец мы получим в 2025 или 2026 году», - приводит РИА Новости его слова.

В августе Министерство обороны РФ и «Вертолеты России» заключили контракт на создание перспективного корабельного вертолета «Минога». Церемония подписания проходила на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020».

Вертолеты «Минога» сменят Ка-27 на российском флоте, так как обладают меньшими размерами и взлетной массой.

Корабельный многоцелевой вертолет Ка-27 предназначен для обнаружения, отслеживания и уничтожения подводных лодок, следующих на глубине до 500 метров на скоростях до 75 километров в час. Он действует в районах поиска, удаленных от корабля базирования до 200 километров, при волнении моря до пяти баллов днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях. Вертолет может обеспечивать выполнение тактических задач как одиночно, так и в составе группы, и во взаимодействии с кораблями во всех географических широтах.