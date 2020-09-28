Танк Т-90М получит комплекс активной защиты «Арена-М» при модернизации

Российский основной боевой танк Т-90М при дальнейшей модернизации может получить усовершенствованный комплекс активной защиты «Арена-М». Об этом сообщили в 38-м Научно-исследовательском испытательном институте бронетанкового вооружения и техники (НИИ БТВТ) Минобороны России, пишет ТАСС.

«Во фронтальной части корпуса взамен устанавливаемой в данный момент динамической защиты "Реликт" танк должен получить динамическую защиту аналогичную Т-14 "Армата"», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что борта корпуса будут усилены навесной динамической защитой в жестких контейнерах. Системы электромагнитной защиты и комплекс противодействия системам наведения противотанковых средств, автоматическая противопожарная система и генератор помех типа «Лесочек» должны будут повысить живучесть танка.

Т-90М «Прорыв-3» - новейшая модификация основного боевого танка Т-90. Танк получил новую схему бронирования корпуса и размещения элементов динамической защиты. Также на танк установили новую башню, оснащенную системой управления огнем с интегрированной боевой информационно-управляющей системой тактического звена. «Прорыв» имеет 125-миллиметровую пушку 2А82-1М.

Т-90 - основной танк российской армии. Машина производится на «Уралвагонзаводе». Является глубокой модернизацией Т-72Б. Первая модификация Т-90 была принята на вооружение в 1992 году. После смерти главного конструктора танка Владимира Поткина бронемашине решено было присвоить название «Владимир». На протяжении 10 лет, с 2001 по 2010-е годы, был самым продаваемым в мире основным боевым танком. Стоит на вооружении нескольких стран.

Комплекс активной защиты «Арена-М» представляет собой установленную на боевой машине систему, которая предназначена для защиты от противотанковых гранат и противотанковых управляемых ракет. В ее состав входит многофункциональная радиолокационная станция с высокой помехозащищенностью, которая обнаруживает цели.