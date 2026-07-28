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Начштаба 37-го мотострелкового полка: враг бежит в Красном Лимане

Военнослужащий отметил, что противник избегает контакта с российскими штурмовиками.
28-07-2026 16:03
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России предоставило видеозапись беседы с начальником штаба 37-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Жара. Он заявил, что боевики в Красном Лимане деморализованы и бегут.

«Противник деморализован, бежит. Мы наступаем», - сказал Жара. 

Он отметил, что с натиском наших штурмовиков неприятель теряет боевой дух. И добавил, что боевики избегают контакта с российскими бойцами, так как у них сейчас настрой боевой и позитивный - они бьют врага и освобождают территории. И противник не торопится почувствовать этот кураж на себе.

Жара отметил, что с продвижением вперед штурмовиков за ними идут силы поддержки - в том числе артиллерия и дроноводы. Украинские боевики, спешно отступают и просто не успевают закрепиться на иных рубежах, и все продолжается снова и снова.

Ранее российское оборонное ведомство опубликовало подборку ликвидаций боевиков в районе Красного Лимана. Наши операторы беспилотников сделали это при помощи FPV-дронов. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #ДНР #штурмовые отряды #Жара #Начштаба #Продвижение #красный лиман #группировка запад #37 мсп
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