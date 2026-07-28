Атомный подводный крейсер «Ульяновск» вывели из эллинга в Северодвинске

В Северодвинске вывели из эллинга «Ульяновск» - атомный подводный крейсер проекта «Ясень-М». Об этом сообщило Минобороны России.

Отмечено, что церемония прошла под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала флота Александра Моисеева. Он отметил, что «Ульяновск» - уже шестой в серии крейсер этого проекта.

«Это свидетельствует о проведении системной работы по обновлению корабельного состава и повышению боевых возможностей Военно-морского флота», - прокомментировал спуск «Ульяновска» Моисеев.

Он добавил, что атомному подводному крейсеру предстоит достройка на плаву и проведение комплекса испытаний. «Ульяновск» будет проходить службу в составе Северного флота, отметил Александр Моисеев. Такие АПЛ, как он, подчеркнул адмирал флота, вносят весомый вклад в обеспечение безопасности России.

Также главком отметил, что компетенции «Севмаша» позволяют строить атомные подлодки в соответствии с планами и программами - закладки таких кораблей и выводы их из эллинга проходят практически ежегодно.

Подлодки строятся одна за другой. Так, в июне 2026 года на «Севмаше» заложили атомный подводный крейсер «Мурманск». Это тоже подлодка проекта «Ясень-М» - она станет девятой в ВМФ России.

Также отметим, что ранее Александр Моисеев в интервью программе нашего телеканала «Военная приемка» заявил, что стратегические атомные подводные лодки проекта «Борей» прослужат стране еще 30-40 лет.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.