МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Атомный подводный крейсер «Ульяновск» вывели из эллинга в Северодвинске

Церемония прошла под руководством главкома ВМФ России Александра Моисеева. После достройки на плаву и испытаний «Ульяновск» будет проходить службу в составе Северного флота.
28-07-2026 18:19
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Северодвинске вывели из эллинга «Ульяновск» - атомный подводный крейсер проекта «Ясень-М». Об этом сообщило Минобороны России. 

Отмечено, что церемония прошла под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала флота Александра Моисеева. Он отметил, что «Ульяновск» - уже шестой в серии крейсер этого проекта. 

«Это свидетельствует о проведении системной работы по обновлению корабельного состава и повышению боевых возможностей Военно-морского флота», - прокомментировал спуск «Ульяновска» Моисеев.

Он добавил, что атомному подводному крейсеру предстоит достройка на плаву и проведение комплекса испытаний. «Ульяновск» будет проходить службу в составе Северного флота, отметил Александр Моисеев. Такие АПЛ, как он, подчеркнул адмирал флота, вносят весомый вклад в обеспечение безопасности России.

Также главком отметил, что компетенции «Севмаша» позволяют строить атомные подлодки в соответствии с планами и программами - закладки таких кораблей и выводы их из эллинга проходят практически ежегодно. 

Подлодки строятся одна за другой. Так, в июне 2026 года на «Севмаше» заложили атомный подводный крейсер «Мурманск». Это тоже подлодка проекта «Ясень-М» - она станет девятой в ВМФ России.

Также отметим, что ранее Александр Моисеев в интервью программе нашего телеканала «Военная приемка» заявил, что стратегические атомные подводные лодки проекта «Борей» прослужат стране еще 30-40 лет

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #ВМФ России #Ульяновск #подводная лодка #Ясень-М #апл #Александр Моисеев #Севмаш #АПК #Вывод из эллинга
1
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
2
«Войска БПС группировки «Север»
3
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
4
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
5
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
6
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
7
УБИМ. Три машины в одной броне
8
Наземные беспилотники инженерных войск
9
БПЛА для войск БПС
10
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 